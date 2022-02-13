В Северной Осетии создадут корпус для оказания медпомощи ветеранам боевых действий

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Отдельный корпус для оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий будет создан в одной из больниц в Северной Осетии. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло после встречи с представителями региональной общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана.

"Сергей Меняйло поручил проработать вопрос о возможности создания специализированного отдельного корпуса для оказания медицинской помощи (реабилитации) воинам-интернационалистам на базе одной из республиканских больниц", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Также Меняйло поручил поставить на контроль вопрос о ежегодном выделении для инвалидов и ветеранов боевых действий бесплатных путевок в санатории республики, а также продолжить практику взаимодействия с федеральным центром по направлению в их санатории с возможностью компенсации транспортных расходов при выезде на лечение за пределы республики.

Кроме того, по поручению Меняйло правительством региона в связи с 33-летней годовщиной вывода советских войск из Афганистана принято распоряжение о выделении средств для единовременных выплат инвалидам и ветеранам боевых действий в Афганистане и членам семей погибших (умерших).

Северо-Осетинская региональная организация Российского союза ветеранов Афганистана проводит работу по защите социальных интересов ветеранов войны в Афганистане, оказывает помощь семьям погибших воинов-интернационалистов. В республике на сегодняшний день проживает 793 ветеранов-"афганцев" и 91 семья погибших воинов-интернационалистов.

15 февраля 2022 года исполняется 33-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Этот день в России объявлен Днем памяти воинов-интернационалистов.