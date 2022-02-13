Члены ОНК просят освободить из СИЗО главврача "Матросской Тишины", обвиняемого в коррупции

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы направили в Мосгорсуд письмо с просьбой освободить из СИЗО и избрать более мягкую меру пресечения главврачу СИЗО "Матросская Тишина" Александру Кравченко по делу о взятках и превышении полномочий. Об этом сказано в публикации издания "Газета ОНК".

"При учете положительных характеристик Кравченко А. В., наличия троих несовершеннолетних детей, а также большого общественного резонанса просим вас по возможности избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - говорится в письме. Письмо подписано главой комиссии Георгием Волковым. Председатель ОНК отмечает, что Кравченко за период взаимодействия с правозащитниками показал себя как профессиональный и добропорядочный человек.

Мосгорсуд 14 февраля рассмотрит жалобу на решение избрать Кравченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кравченко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 ("Получение взятки за незаконные действия") и ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ.

По данным следствия, с 2020 по 2021 год Кравченко "получил от следственно-арестованных и осужденных денежные средства за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц". Данные решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. В ходе предварительного следствия установлены восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.

Как сообщил ранее источник ТАСС, следствие также считает, что Кравченко направил в больницу ряд заключенных без соответствующих оснований, тем самым улучшив условия их содержания.