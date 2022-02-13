Эксперт: Якутии нужно создать систему непрерывного образования для развития своих кадров

МОСКВА, 13 февраля./ТАСС/. Создание системы непрерывного образования (СНО) в Якутии поможет постепенно отказаться от вахтовиков в республике, при этом использовать свои кадры, которые смогут не только эффективно работать, но и заботиться о развитии региона. Такое мнение ТАСС выразил заместитель генерального директора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Развитие системы непрерывного образования в Якутии приведет к появлению местных кадров, которые будут работать в компаниях на территории республики, в том числе и руководящих постах. <...> Руководство и сотрудники компаний, подготовленные в регионе из местных кадров, и будут заинтересованы в развитии региона, территории. Соответственно, развитие бизнеса положительно скажется на росте экономики и развитии Якутии", - сказал он.

Создание системы потребует значительных затрат, в том числе на инфраструктуру - строительство общежитий и кампусов с полным программным обеспечением, добавил Воротников. Поэтому региональные власти должны привлечь к этой задаче бизнес, который в результате получит высококвалифицированные кадры.

"Без взаимодействия государства и бизнеса в рамках реализации системы непрерывного образования проблему повышения качества образования в Якутии, а соответственно, снижения бедности, в республике не решить. Это связано с тем, что финансовые затраты на создание такой СНО очень велики. Государство привлекает бизнес, ставя задачу, и создает правила игры, а бизнес участвует в финансировании СНО. Оба этих партнера в этой ситуации выигрывают", - сказал он.

Также Воротников отметил, что при создании системы непрерывного образования необходимо использовать контракты жизненного цикла, по которым подрядчики будут не только создавать образовательные объекты, но и потом их обслуживать. Кроме того, для обеспечения энергией объектов системы непрерывного образования необходимо реализовывать когенерационные проекты. По словам эксперта, в таком механизме отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании для реализации проекта. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, привлекаются энергосервисной компанией.