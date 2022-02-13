В Ингушетии в чемпионат WorldSkills впервые включили компетенцию пчеловодства

МАГАС, 13 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) прошел в Ингушетии, в этом году в него впервые включили компетенцию "Пчеловодство", рассказала ТАСС министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"У нас в республике завершился региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы", в который в этом году мы включили новые компетенции. Мы постарались сделать акцент на актуальные профессии не только для молодежи, но и для нашего региона и потому включили в этом году компетенцию "Пчеловодство". В республике начали активнее развивать пчеловодство, сажать деревья медоносных пород и поддерживать развитие пасек", - сказала Бокова.

По ее словам, в общем в чемпионат было включено 20 компетенций, таких как туризм, ветеринария, технология моды, бухучет, спасательные работы и т. д.

"Также нельзя не упомянуть возрождение войлочного искусства и создание истингов - войлочных ковров с древними национальными орнаментами. В прошлом году компетенция "Войлочное искусство - истинг" была впервые включена в чемпионат и уже набирает популярность. В региональном чемпионате рабочих профессий приняли участие около 200 ребят, которые проходят обучение в колледжах республики, а следили за процессом около 150 экспертов на шести площадках", - добавила министр.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.