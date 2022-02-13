Рейс из Братиславы в Киев вернулся в аэропорт вылета

ТАСС, 13 февраля. /ТАСС/. Пассажирский рейс ирландской авиакомпании Ryanair Братислава - Киев вернулся в воскресенье в столицу Словакии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Как следует из информации сервиса, самолет Boeing 737-8AS вылетел в 19:06 (21:06 мск) из аэропорта имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе с конечным пунктом назначения в международном аэропорту Борисполь в столице Украины, однако повернул назад, пролетев примерно четверть пути.

О причине изменения курса на настоящий момент не сообщается.