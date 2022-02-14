В Петербурге не станут продлевать антиковидные ограничения для детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Дополнительные антиковидные ограничения, которые вводились в Санкт-Петербурге с 28 января по 13 февраля из-за вспышки заражения среди детей, снимаются с понедельника после снижения детской заболеваемости в 1,5 раза. Как сообщила во "ВКонтакте" вице-губернатор Ирина Потехина, городской оперативный штаб принял решение не продлевать эти меры.

"Истекает срок ограничений для детей, связанный с бурным ростом заболеваемости. По решению оперштаба ограничения не продлеваются", - написала она.

С 28 января по 13 февраля ученики 7-11 классов переводились на дистанционное обучение, младшим школьникам ограничивались дополнительные занятия. Внешкольные общеобразовательные программы в этот период требовалось перевести в дистанционный формат и отменить проведение очных занятий для детей в кружках, секциях, студиях. Запрещалось проведение спортивных занятий с участием несовершеннолетних. Посетителям до 18 лет был закрыт доступ в культурные и спортивные организации. Был запрет на допуск детей в непродовольственные магазины и заведения общепита.

Потехина привела данные, что за период действия этих ограничений заболеваемость детей снизилась в 1,5 раза, почти вдвое сократилась госпитализация несовершеннолетних, с 5 до 3 тысяч уменьшилось количество болеющих учителей. "И если общая заболеваемость в городе пока еще высока, детские показатели после пиковых значений 3-4 февраля, ежедневно и существенно снижаются", - отметила вице-губернатор. По данным Потехиной, за все время пандемии диагноз COVID-19 в Петербурге поставлен более 150 тыс. детей, 40% из них заболели в течение последнего месяца, когда начался взлет инфицирования новым штаммом "омикрон".

Ежедневный прирост заболеваемости ковидом в Петербурге остается высоким, в течение двух недель почти каждый день фиксируется порядка 20 тыс. новых случаев. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения.

Основные антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлены по 31 марта. Действует система предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска на мероприятия и в общественные места. Сохраняется запрет на ночную работу развлекательных заведений. Запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.