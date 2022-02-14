Комедия по мотивам шоу "Орел и решка" выйдет на "Кинопоиске" в День всех влюбленных

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комедия "Орел и решка. Кино" по мотивам популярного телешоу с Александрой Бортич и Александром Молочниковым в главных ролях выходит на "Кинопоиске" в День всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Производством картины занималась компания Big Mama Production создательницы программы "Орел и решка" Нателлы Крапивиной и продюсера Владимира Маслова. "Орел и решка" - это вообще проект про любовь. Про любовь к жизни, к путешествиям, к людям, про любовь в самом глубоком ее значении. Про мощнейшую энергию, которая делает нас особенными. И, конечно, в нашем фильме, несмотря на калейдоскоп самых невероятных событий, мы рассказываем историю отношений внутри одной команды, по сути, семьи. Им предстоит пройти очередной этап взросления и осознания, что в жизни побеждает не тот, кто сильнее и хитрее, а тот, кто готов пожертвовать собой ради тех, кто дорог. Дружба - высшее проявление любви. И наш фильм в очередной раз это подтверждает", - сказала ТАСС Крапивина накануне премьеры.

Режиссером проекта стал Вазген Каграманян, сценаристом выступил Андрей Золотарев. По сюжету комедии, программа "Орел и решка" находится на грани закрытия. Чтобы спасти шоу, продюсер решает устроить съемки в одной из самых закрытых стран мира - вымышленной Абд-Эль-Акри, куда команду приглашает молодой король на свою свадьбу. Роли в картине сыграли Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков и Екатерина Варнава.

По словам Варнавы, фильм рассказывает, в частности, про любовь к своему делу. "Именно поэтому герои с таким рвением пытаются спасти свой проект, сильно рискуют и периодически совершают абсурдные поступки. За время путешествия и такой насыщенной и непростой работы они настолько привязались друг к другу, что просто не хотят, чтобы это заканчивалось", - поделилась она с агентством.

"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором два ведущих посещают иностранный или российский город. Они кидают монетку, после чего кому-то выпадает провести время в путешествии, потратив всего $100, а кому-то - золотая банковская карта, по которой не ограничен лимит трат.