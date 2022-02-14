Эксперт полагает, что "омикрон" в России окончательно вытеснит дельта-штамм

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" вытеснит дельта-штамм из популяции или его циркуляция ограничится труднодоступными и удаленными регионами России. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

"Можно прогнозировать полное исчезновение "дельты" из популяции. По данным наших офисов в 20 регионах страны, с 28 января по 1 февраля доля "дельты" в числе положительных проб составляла 2%, остальное пришлось на "омикрон". С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи "дельты": "омикрон" стал основным штаммом коронавируса на территории страны", - рассказал он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 из 85 регионов РФ. Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов 9 февраля сообщал, что доля "омикрона" в РФ составляет 70% от всех циркулирующих штаммов.