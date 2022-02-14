На Камчатке актуализировали перечень затонувших судов, подлежащих обязательному подъему

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки актуализировали перечень затонувших судов, подлежащих первоочередному удалению из Авачинской бухты - сейчас в этом списке 42 судна. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минтрансе.

"Из судов и их останков, находящихся в Авачинской губе, на перспективу определены к удалению в первую очередь 42 единицы, а также 10 объектов подлежат удалению из акватории бухты в необязательном порядке как не создающие помех судоходству, деятельности порта и не снижающие туристскую привлекательность региона. В настоящий момент в акватории Авачинской губы 16 судов уже находятся в процессе удаления", - уточнили в Минтрансе.

Всего за последние пять лет из акватории Авачинской губы удалено 37 затонувших судна, и только 19 из них подняты собственниками. Еще 18 судов, не имеющих опознавательных знаков, подняты в июле-декабре 2021 года из акваторий бухт Раковая, Заводская, Бабья и Южная, а также у мысов Санникова и Сероглазка. По разным подсчетам, всего в акваториях полуострова затоплены около 83 судна.