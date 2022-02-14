Эксперты МАГАТЭ прибыли в Японию для проверки планов сброса воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в понедельник в Японию для проведения инспекций, связанных с программой сброса в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" больших массивов воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. В число инспекторов включены специалисты из Китая и Южной Кореи, выражающих обеспокоенность в связи с этими планами, сообщило информационное агентство Kyodo .

В понедельник группа экспертов МАГАТЭ проведет консультации в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, а во вторник начнет проверки на территории АЭС. После аварии в марте 2011 года в трех поврежденных реакторах по-прежнему находятся раскаленные фрагменты ядерного топлива, для охлаждения которого используются большие массивы воды. Она выливается через бреши в защитных корпусах и подвергается очистке от радиоактивных веществ. Затем воду частично вновь заливают в реакторы, а частично собирают в резервуары.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, пространства для дальнейшего размещения этих емкостей уже практически не осталось. В прошлом году правительство Японии в принципе разрешило начать слив воды в океан. Как утверждается, она в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и до одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В декабре 2021 года владелец АЭС "Фукусима-1", энергетическая компания Tokyo Electric Power приступила к строительным работам в рамках данной программы. С весны 2023 года воду предполагается поэтапно сливать через тоннель на расстоянии километра от побережья в течение 30 лет. МАГАТЭ в целом одобрило эту программу и намерено контролировать процесс на постоянной основе.

4 февраля руководители России и Китая в совместном заявлении выразили озабоченность планами Японии сбросить в океан загрязненную воду с АЭС "Фукусима-1". Москва и Пекин подчеркнули, что к утилизации радиоактивной воды необходимо подходить со всей ответственностью и осуществлять этот процесс на основе договоренностей Японии с сопредельными государствами и международными организациями.