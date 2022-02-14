В Якутии иностранец получил 12 лет колонии за попытку сбыта крупной партии наркотиков

ЯКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Якутии отправил на 12 лет в колонию строгого режима иностранца по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии на своем сайте.

Суд установил, что подсудимый в ноябре 2018 года, находясь в Новом Уренгое, откликнулся на вакансию, а при переписке с вербовщиком узнал, что работа связана с распространением наркотиков. Затем, заработав доверие со стороны руководства организованной преступной группы, подсудимый был повышен в должности до межрегионального оптового курьера. Учитывая иностранное гражданство мужчины, для его свободного передвижения по территории России ему сделали два поддельных паспорта гражданина РФ и водительское удостоверение. В декабре 2020 года подсудимый забрал из тайника в Москве оптовую партию наркотических средств, которую перевез в Якутск и разделил на части для дальнейшей передачи другим членам организованной преступной группы. Как уточнили ТАСС в прокуратуре, партия наркотиков составила около 2,9 кг. Преступление не было доведено до конца в связи с задержанием подсудимого сотрудниками полиции.

Мужчине вменяли нарушение ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 ("Покушение на сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", организованной группой, в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 327 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и использование заведомо поддельного паспорта гражданина РФ, с целью облегчить другое преступление"), добавили в прокуратуре.

В результате суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.