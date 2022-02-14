На Камчатке увеличили число коек для лечения пациентов с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки приняли решение о дополнительном развертывании коек в моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом глава краевого Минздрава Андрей Кузьмин сообщил на оперативном совещании в понедельник.

"На Камчатке сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. Исходя из этого на прошлой неделе мы развернули дополнительный коечный фонд на базе Камчатской краевой больницы. В выходные зафиксировано большое количество госпитализаций, поэтому сегодня с утра мы развернули еще 40 коек. На сегодня коечный фонд, который задействован в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, составляет 546 коек", - сообщил Андрей Кузьмин.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - почти 400 человек. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 138 тыс. человек.