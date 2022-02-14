В Якутии наблюдается сокращение темпа заболеваемости коронавирусом

ЯКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Темп роста заболеваемости коронавирусом впервые за последние недели сократился почти на 30%, сообщил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале .

"Провел совещание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. Впервые за последние недели у нас почти на 30% сократились темпы прироста болезни. На сегодняшний день выявлено 1 397 новых случаев заболевания. Это связано со значительным снижением заболеваемости в городе Якутске", - сообщил Николаев.

По его словам, достаточно напряженная обстановка складывается в районах республики. Более 55% заражений приходится на районы, уточнил глава региона. "За счет сокращения количества новых случаев болезни несколько выросли показатели по госпитализации. Вместе с тем за последние сутки выздоровели 2 523 человека", - сказал Николаев.

Глава региона выделил главные задачи - сохранять готовность коечного фонда, усилить работу в ряде районов по ревакцинации, улучшить организацию процессов термометрии, дезинфекции в школах и держать на контроле амбулаторное звено, наличие лекарственных средств и работу call-центра.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки госпитализировано 56 человек. В стационарах республики лечение получают 6,6% больных, в амбулаторных условиях - 93,4%. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 585 933 человека, что составляет 81,7% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 136 272 человека.