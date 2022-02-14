В Новосибирской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в 2,5 раза

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Число случаев COVID-19 в Новосибирской области за неделю выросла в 2,5 раза - до 32 752 случаев. Однако темпы прироста ниже предыдущей недели в два раза, сообщил на оперативном совещании правительства региона в понедельник глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"Что касается коронавирусной инфекции, ситуация остается напряженной и сложной. Четвертую неделю наблюдается нарастание числа случаев COVID-19. За прошедшую неделю количество случаев 32 752 человека, что больше предыдущей недели на 153%", - сказал он.

Он добавил, что в регионе наблюдается уменьшение темпов прироста по выявляемости COVID-19, поскольку на предшествовавшей неделе темп прироста составлял 327%. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что за неделю в области число обращений в единую информационную службу региона уменьшилось на 30%. Он добавил, что за последние сутки выявлено 5 824 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 566 случаев.

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин.

С 9 февраля власти региона ужесточили ограничения, связанные с ковидом, в частности ввели запрет на массовые мероприятия, кроме тех, которые организованы органами госвласти на уличных площадках. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов, гостиниц, служб доставки, а также те, кто работает на спортивных мероприятиях. В регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.