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На Байкале в Иркутской области начался международный конкурс ледовой скульптуры

Участниками состязания стали команды из Екатеринбурга, Хабаровска, Якутии, Перми, Сочи, Ижевска, Сергиева Посада и Монголии

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Международный конкурс ледовой скульптуры - этап чемпионата мира по ледовому искусству - начался в понедельник на льду озера Байкала у острова Ольхон. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля Olkhon Ice Fest, частью которого является конкурс.

"Мы вчера привезли участников на Ольхон, сегодня они приступают к работе, делают наметки. На Ольхоне холодно, на несколько градусов холоднее, чем в Иркутске, плюс ветер, но солнечно", - сказал собеседник агентства.

В конкурсе участвуют восемь команд, прошедших отборочный тур. Это мастера из Екатеринбурга, Хабаровска, Якутии, Перми, Сочи, Ижевска, Сергиева Посада, Монголии. Всего в отборочном этапе участвовали 45 команд, в том числе из Ирана и Казахстана. Члены оргкомитета ознакомились с 60 эскизами ледовых скульптур.

Темой конкурса в этом году стала история культур народов Сибири. Победителей определят 19 февраля. В 2021 году победителями стали мастера из Екатеринбурга.

Фестиваль Olkhon Ice Fest впервые состоялся в 2020 году и в тот же год получил национальную премию Russian Event Awards в области событийного туризма. Он организуется на острове Ольхон. В этом году фестиваль проходит 13-26 февраля. В его программу также входят спортивные состязания, лазерное шоу.

Байкал - самое глубокое в мире озеро и крупнейший резервуар пресной воды (до 20% мировых запасов). В 1996 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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