В Москве технологии виртуальной реальности будут помогать осваивать профессию токаря

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Технологии виртуальной реальности будут помогать осваивать профессии токаря и биоинженера в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Студенты Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), кафедра которого расположена на территории столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва", с 2022 года будут проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности. В стенах учебного заведения разработали четыре инновационных приложения, с помощью которых будущие токари и биоинженеры смогут изучать на компьютерах работу станков для фрезеровки или литья деталей из пластмасс, сложные биохимические реакции и процессы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента информационной и промышленной политики Александра Прохорова.

Один из симуляторов позволяет обучиться работе на универсальном металлообрабатывающем оборудовании. Он называется "Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ". Другой симулятор - "Термопластавтомат" - предназначен для тренировки будущих операторов инжекционно-литьевой машины, которая изготавливает детали из пластмасс методом литья под давлением. Сейчас более трети изделий из полимерных материалов в мире производится с использованием такой технологии. Приложение учит пользоваться не только термопластавтоматом, но и другими частями системы.

"Приложение "Геномная инженерия" позволяет изучить технологии работы с культурами микроорганизмов, биоинформатическими программами и ДНК. А симулятор "Промышленные биотехнологии" позволяет освоить процесс приготовления питательных сред, буферных и вспомогательных растворов, то есть полностью имитирует работу биотехнолога", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора особой экономической зоны "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, все перечисленные инструменты с 2022 года внедряются в образовательный процесс студентов, а симуляторы "Геномная инженерия" и "Промышленные биотехнологии" уже применяются при проведении соревнований по одноименным компетенциям WorldSkills Russia. Дополненная и виртуальная реальность совершенствует процесс подготовки кадров для инновационной промышленности, чему в столичной ОЭЗ уделяется большое внимание.