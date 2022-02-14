Школы Новосибирской области полностью вернутся к очному формату обучения 21 февраля

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Школы в Новосибирской области, где 31 января был введен всеобщий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19, вернутся к очному формату обучения 21 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона в понедельник.

"Абсолютно правильным было решение о поэтапном выходе со школьного карантина. Просьба доводить до руководителей органов образования, что общий карантин заканчивается на этой неделе. Пусть готовятся со следующей недели выходить в полноценном режиме на обычную форму обучения", - приводятся в сообщении слова губернатор региона Андрея Травникова.

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин: старшеклассники переведены на дистанционный формат обучения, а первоклассники отправлены на каникулы.

11 февраля в правительстве области приняли решение начать поэтапную отмену всеобщего карантина в школах региона. В понедельник к очному формату обучения вернулись ученики начальной школы и девятых-одиннадцатых классов.

Как сообщил глава областного Минобразования Сергей Федорчук, на дистанционном обучении находятся 34 класса. Он отметил высокий уровень заболеваемости ОРВИ, в том числе COVID-19, среди педагогов.