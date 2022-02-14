Верховный суд признал незаконным помещение в ШИЗО больного заключенного

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России вынес постановление о незаконности помещения в ШИЗО заключенного, который вследствие плохого самочувствия после приема лекарств лег днем на постель. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"В соответствии с заключением назначенной судом комиссионной судебно-медицинской экспертизы в результате приема назначенных препаратов по всем схемам ВААРТ-терапии (антиретровирусная терапия - прим. ТАСС) Левченко А. А. мог испытывать побочные эффекты, для облегчения самочувствия желательно лечь на кровать. С учетом изложенного назначенное дисциплинарное взыскание несоразмерно совершенному проступку", - постановил Верховный суд.

Ранее суды первых трех инстанций отказали в иске заключенного Левченко, признав законным назначение ему семи дней заключения в ШИЗО. Эту меру администрация применила за то, что в дневное время заключенный, страдавший от действия медицинских препаратов, лег на постель.