Чибис сообщил, что в Мурманской области пройден пик омикрон-волны коронавируса

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Пик очередной волны заболеваемости коронавирусом, во время которой преобладал омикрон-штамм, в Мурманской области пройден, наметилась тенденция к плато. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

За первую половину февраля количество ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом в Мурманской области выросло многократно. Пик заболеваемости пришелся на 10 февраля, когда в регионе было зафиксировано 1 408 случаев за сутки, после чего количество заболевших стало снижаться.

"Пик пройден и очередная волна идет на спад. Нам удалось без критических ограничений перейти его. Мы не переводили образовательные учреждения на дистант, не закрывали заведения общепита", - сказал Чибис, отметив, что при дальнейшей динамике к снижению числа заболевших, власти будут смягчать ограничения, действующие в регионе.

Как уточнил губернатор, в омикрон-волну основная нагрузка пришлась на амбулаторное звено системы здравоохранения Мурманской области. "Если раньше [в другие волны] мы разворачивали койки, то сейчас мобилизация была направлена на поликлиники и амбулатории", - сказал он.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отметил, что в Мурманской области наметилась тенденция к плато, а также небольшому снижению и сообщил, что сейчас в регионе действуют 1 202 ковидных койки, из них 974 с кислородом, 136 с ИВЛ. "На прошлой неделе мы на упреждение развернули еще 50 коек, однако основная заболеваемость при превалирующем омикрон-штамме идет за счет амбулаторных пациентов, у которых болезнь протекает без осложнений и бессимптомно", - подтвердил он.

В первой половине февраля количество регистрируемых случаев заражения коронавирусом в Мурманской области фиксируется на отметке в более 1 тыс. случаев в сутки. Преобладает омикрон-штамм, первый случай которого был "привозным" и зарегистрирован в Мурманской области в конце декабря 2021. Количество детей, болеющих коронавирусом с распространением "омикрона" выросло в пять раз. С начала пандемии в Заполярье количество заболевших ковидом превысило 113 тыс., умерли более 3 тыс. человек.