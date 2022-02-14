В Оренбургской области за счет бюджета обеспечат дымоизвещателями все нуждающиеся семьи

ТАСС, 14 февраля. Все нуждающиеся семьи Оренбургской области будут обеспечены дымоизвещателями за счет областного бюджета. На эти цели ежегодно будет выделяться более 8 млн рублей, устройства получат свыше 30 тыс. семей, сообщило управление информационной политики министерства региональной и информационной политики региона в понедельник.

"По инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с 2022 года расходы на обеспечение всех нуждающихся жителей региона средствами предупреждения о пожаре взял на себя областной бюджет. На эти цели ежегодно будут направлять 8,1 млн рублей, что позволит обеспечить дымоизвещателями более 30 тыс. семей", - говорится в сообщении.

К категории нуждающихся отнесены многодетные, семьи с детьми-инвалидами, а также находящиеся в социально опасном положении. Кроме них в перечне одинокие пожилые люди, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. "Акция "Сохрани жизнь себе и своему ребенку" проводится в Оренбуржье с 2014 года. Сейчас обследованы бытовые условия более 130 тыс. семей и оренбуржцев льготных категорий. В 50 тыс. домовладений установлено более 52,2 тыс. извещателей, в том числе более 10 тыс. - в 2021 году", - добавили в управлении.