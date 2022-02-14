Горно-металлургический вуз в Северной Осетии начнет обучать бизнес-проектированию

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) в Северной Осетии с 1 сентября начнет обучать студентов по программе бизнес-проектирования. Об этом ТАСС сообщил и. о. ректора института Игорь Алексеев.

"Помимо того, что мы вуз горно-металлургический, еще и технологический, а технологический вуз предполагает технологии не только в системе инженерных специальностей, но и гуманитарных. Сегодня государство ставит перед нами много задач, связанных в том числе с цифровой экономикой. В связи с этим мы готовимся к тому, чтобы с 1 сентября стать дуальным вузом. Мы будем предлагать абитуриентам инновационную программу образования, включенную в систему общего образования и связанную с бизнес-проектированием. То есть любой человек, обучаясь специальности, должен быстро и понятно свои знания преломить в какой-то практический продукт", - сказал Алексеев.

По его словам, с 1 сентября в учебный курс будут введены дополнительные дисциплины по стратегическому менеджменту, инновационному и профессиональному проектированию. В настоящее время сформирована группа преподавателей, которые обладают самыми современными методами преподавания. До начала нового учебного года они также будут направлены на повышение квалификации. По окончании вуза выпускники получат диплом, связанный с основной специальностью, и новые универсальные компетенции в сфере проектирования.

"Это позволит нашим студентам найти себя в жизни, чувствовать себя уверенно на рынке труда. Мы хотим, чтобы все наши студенты были конкурентоспособны и трудоустроены. По окончании вуза у них уже будет на руках продукт в виде пакета компетенции, в котором будут отражены их знания по специальности, которой обучались", - пояснил и. о. ректора.

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - один из ведущих технических вузов страны. В настоящее время в нем обучаются более 3 тыс. студентов по 42 направлениям (бакалавриат, специалитет, магистратура) на восьми факультетах: горно-металлургическом, электромеханическом, архитектурно-строительном, электронной техники и информационных технологий и других.