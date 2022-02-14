Учреждения допобразования Оренбурга возобновили работу после приостановки

ТАСС, 14 февраля. Учреждения дополнительного образования Оренбурга, работа которых была приостановлена из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями с 27 января, возобновляют деятельность в штатном режиме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба мэрии города в официальном Telegram-канале.

"Дистант в школах завершился на прошлой неделе. На занятия в классы учащиеся выходили поэтапно, в течение трех дней - 8, 9 и 10 февраля. С сегодняшнего дня возобновляют работу и учреждения дополнительного образования. Занятия будут проводиться в штатном режиме с обязательным соблюдением всех необходимых ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором и Минздравом", - сказано в сообщении.

Работа учреждений допобразования была приостановлена 27 января по решению муниципального антиковидного штаба из-за необходимости разобщения детей до стабилизации ситуации с заболеваемостью ОРВИ, добавили в мэрии.