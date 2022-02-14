В Хабаровском крае амбулаторное звено усилили более чем 1 тыс. медиков

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направили дополнительно 1,1 тыс. медиков в поликлиники для работы в первичном звене здравоохранения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник в Telegram-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Для повышения эффективности работы амбулаторного звена было привлечено дополнительно свыше 600 врачей и 500 сотрудников среднего медперсонала (командированы из стационаров)", - написал Никонов.

Ранее региональные власти сообщали, что число обращений к врачам возросло в несколько раз во время новой волны распространения коронавирусной инфекции. В медицинских учреждениях стали использовать дистанционные формы работы с пациентами - теле- и аудиконсультации. Такие формы подходят для первичного приема, консультации по поводу рецепта и электронного больничного, выписка которых организована дистанционно.

"96% заболевших получают сейчас лечение в амбулаторном звене - это особенность протекания болезни при циркуляции штамма "омикрон", - добавил Никонов. Записаться на прием можно через специальное приложение housecall.medkhv.ru, там же можно оставить заявку на оформление больничного.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровском крае остается напряженной. За минувшие сутки выявлено 1 574 новых случая заражения COVID-19, госпитализированы 144 человека. Доля госпитализаций составляет 9,1%.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 48 человек, на кислородной поддержке - 986 человек. Всего лечение от COVID-19 получают свыше 16,2 тыс. пациентов, из них почти 1,9 тыс. - стационарно. В больницах региона развернута 2 571 койка, загруженность составляет 73,47%. Коллективный иммунитет превышает 70%.