Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,1

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 1,1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор оказался ниже единицы в пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье он равен 0,79, в Москве - 0,88, в Нижегородской области - 0,9, в Самарской - 0,92, в Свердловской - 0,94.

В Пермском крае показатель снизился до 1,1, в Санкт-Петербурге - до 1,15, в Ростовской области и Красноярском крае - до 1,23. В Воронежской области он, напротив, вырос и достиг 1,44.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.