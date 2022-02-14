Кабмин разработал методику расчета показателей кураторства федеральных округов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ разработало единую методику расчета ключевых показателей кураторства вице-премьеров над федеральными округами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что с 2021 года каждый из вице-премьеров курирует один из федеральных округов страны. По словам главы кабмина, необходимо найти точки роста в зависимости от особенностей и преимуществ регионов, такие, которые помогут им в полной мере раскрыть свой потенциал. "По всем федеральным округам уже отобрано 362 проекта, их реализация, по предварительным оценкам, за ближайшие два года позволит нарастить объем частных инвестиций более чем на 11,5 трлн рублей, создать свыше 250 тыс. новых рабочих мест", - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что важно четко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова динамика социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов в целом. "Для этого правительство разработало и утвердило специальную единую методику, на ее основе станут рассчитываться четыре основных показателя, их фактические и плановые значения. Они отражают, как меняются доходы людей, число рабочих мест, а также выпуск товаров и услуг, объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств", - продолжил Мишустин.

При этом, добавил он, одновременно будет вестись мониторинг того, как региональные проекты влияют на ситуацию на местах. "Эти показатели должны стать ориентиром в вашей работе, сигналом к действиям, по ним можно будет определять направления, которым надо уделить больше внимания", - обратился председатель правительства к вице-премьерам.

Глава кабмина напомнил, что основная задача кураторства - повысить качество жизни граждан, обеспечив развитие территорий, их экономики и социальной сферы. Обеспечение благополучия людей - это задача, решение которой должно быть в приоритете, граждане ждут конкретных результатов, резюмировал он.