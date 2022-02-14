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В МИД сообщили, что Россия вывезла 350 детей боевиков из лагерей временного содержания

Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что "РФ накоплен опыт по работе с членами семей иностранных террористов-боевиков, которая ведется под эгидой уполномоченного по правам детей у президента"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия на сегодняшний день вывезла из лагерей временного содержания 350 своих несовершеннолетних граждан, которые являются членами семей террористов-боевиков. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов на круглом столе в Совете Федерации.

"Нашей страной накоплен серьезный опыт по работе с членами семей иностранных террористов-боевиков, которая ведется под эгидой уполномоченного по правам детей у президента, - сказал он. - На сегодняшний день из лагерей временного содержания вывезено 350 несовершеннолетних российских граждан".

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