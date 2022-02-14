Комиссия Мосгордумы одобрила проект об отмене платы за посещение ООПТ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Профильная комиссия Мосгордумы поддержала проект постановления о признании утратившей силу нормы федерального закона о возможности установления платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

"С учетом изложенного проектом федерального закона предлагается признать утратившей силу норму федерального закона о возможности установления платы за посещение ООПТ. В Москве в отношении региональных ООПТ такое решение уровня правительства Москвы было принято, но оно действует только в отношении регионального значения. В границах Москвы есть также ООПТ федерального значения. Чтобы обеспечить сходный режим посещения, предлагается данная поправка", - сказала в ходе заседания замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что статьей 5 федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" предусмотрена возможность введения платы с физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах ООПТ, за посещение таких территорий. Порядок определения указанной платы, а также случаи освобождения от взимания платы установлены постановлением правительства РФ от 2020 года № 1039. "Согласно этому постановлению за посещение физическими лицами ООПТ размер платы устанавливается федеральными государственными бюджетными учреждениями, которые управляют ООПТ федерального значения, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся такие учреждения", - добавила Семутникова.

Она отметила, что при этом за посещение гражданами ООПТ регионального значения размер платы устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

"В рамках реализации этого полномочия может сложиться ситуация, когда в рамках одного субъекта Российской Федерации высший исполнительный орган государственной власти субъекта примет решение о бесплатности посещения ООПТ регионального значения, а федеральными государственными бюджетными учреждениями в отношении ООПТ их ведомственной подчиненности в границах одного субъекта может быть установлен иной режим - посещение на платной основе. Это неизбежно вызовет и непонимание, и негативную реакцию. Тем более, ООПТ являются общественным достоянием", - подчеркнула Семутникова.

Данный проект постановления Мосгордумы направлен на реализацию права законодательной инициативы в Госдуме, которым в соответствии с Конституции России и уставом Москвы обладает Московская городская дума.