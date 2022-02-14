В Ставрополе в 2024 году откроют современный центр радионуклидной терапии

ПЯТИГОРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Центр радионуклидной терапии стоимостью 500 млн рублей откроют в Ставрополе на базе городской больницы № 3 к 2024 году. В центре будут лечить рак щитовидной железы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В краевой столице приступят к реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию центра радионуклидной терапии. Инвестор, компания "Русатом Хэлскеа", планирует расположить его на базе городской больницы № 3 по улице Ленина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре будут оказываться услуги с применением радиофармпрепаратов для лечения тиреотоксикоза, рака щитовидной железы и его отдаленных метастазов, терапии метастатических костных очагов. Всего более 2,8 тыс. услуг в год. Новое медучреждение откроется в 2024 году. Здесь окажут высокотехнологичную медицинскую помощь не только жителям города и края, но и соседних регионов.

"Русатом Хэлскеа" планирует инвестировать в проект не менее 500 млн рублей. Реализация проекта позволит создать более 50 новых рабочих мест и обеспечит налоговые поступления в бюджет", - отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, центр радионуклидной терапии в Ставрополе станет третьим реализуемым проектом сети. Подобные учреждения ранее открылись в Нижнем Новгороде и Обнинске.

АО "Русатом Хэлскеа" - компания, созданная на базе предприятий и институтов "Росатома" для комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Она реализует проекты в области радиационной медицины, онкорадиологии, создания оборудования и препаратов для ядерной радиационной медицины.