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Путин выступит на итоговой коллегии МЧС в режиме видеоконференции

По данным источника в МЧС, коллегия ведомства запланирована на 16 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе примет участие в расширенном заседании коллегии МЧС России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, Путин выступит на расширенном заседании коллегии МЧС. Это произойдет в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

Он не стал комментировать, будет ли на предстоящей коллегии названо имя нового главы министерства. "Мы никогда кадровые темы не анонсируем", - сказал Песков.

По данным источника ТАСС в МЧС, коллегия ведомства запланирована на среду, 16 февраля.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

10 сентября 2021 года врио руководителя МЧС был назначен занимавший должность первого замглавы ведомства генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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