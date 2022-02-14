В Тюменской области число звонков на горячую линию по ковиду выросло почти на 60% за месяц

ТЮМЕНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Количество звонков на горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, в Тюменской области увеличилось почти на 60% за месяц. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

"В феврале на 58% выросло среднедневное количество звонков и составляет около 6 тыс. вызовов, тогда как в январе на номер 122 поступало в среднем 2,5 тыс. вызовов. Среднее время разговора составляет 2 минуты 40 секунд. В основном тюменцы звонят на горячую линию с вопросами по лечению и самоизоляции, вызова врача на дом, консультации по анализам на COVID-19. С 3 февраля тюменская служба 122 перешла на круглосуточный режим работы. Напомним, что звонки принимаются по единому номеру 122", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС в департаменте информатизации Тюменской области сообщили, что количество обработанных звонков по вопросам коронавируса увеличилось в два раза в регионе в 2021 году благодаря внедрению нейросетевой системы виртуального консультанта.

За минувшие сутки зарегистрировано 2 344 случая заражения коронавирусом в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 136 639 случаев, выздоровели 89 896 человек.