Две воздушные гавани Хайнаня получили награду Международного совета аэропортов

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань в городе Хайкоу (административный центр южной китайской провинции Хайнань) и международный аэропорт Феникс в городе-курорте Санья на юге острова стали обладателями награды Международного совета аэропортов ACI World. Об этом говорится в документе на официальном сайте совета.

Воздушные гавани были удостоены награды в категории "Голос клиента". Всего в этой номинации награду получили 200 аэропортов по всему миру. Помимо провинции Хайнань, в рейтинг вошли свыше 20 воздушных гаваней других регионов Китая, в том числе международные аэропорты Пекина - Шоуду (Столичный аэропорт) и Дасин, шанхайский международный аэропорт Хунцяо и другие.

В этом году награда "Голос клиента" вручена тем аэропортам, которые в условиях пандемии продолжают повышать качество услуг, стремятся услышать и удовлетворить потребности пассажиров.

Как указывается в документе на сайте Международного совета аэропортов, в настоящее время аэропортам по всему миру приходится реагировать на новые потребности клиентов в дополнение к традиционным запросам на комфортное путешествие. К "новым" относятся необходимость обеспечения социальной дистанции, соблюдение санитарных норм и ряд других требований, продиктованных пандемией.