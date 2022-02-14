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На Алтае более 20% автобусов не вышли в рейсы из-за остановки работы метановой заправки

Работа единственной в республике автозаправочной станции с газом была прервана из-за поломки оборудования, всего из-за инцидента не смогли выйти на линию 22 автобуса

ТАСС, 14 февраля. Более 20 автобусов не вышли на городские и межмуниципальные маршруты в Республике Алтай из-за остановки работы единственной в регионе автозаправочной станции с природным газом - метаном. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"Произошла поломка оборудования на газозаправочной станции, обслуживающей городские и межмуниципальные автобусы. Это единственная заправка на метане в регионе. На линию по городским и межмуниципальным маршрутам в результате из 88 автобусов не вышли 22 автобуса. Глава региона Олег Хорохордин поручил ускорить завершение ремонта на газозаправочной станции для оперативного восстановления полноценной работы общественного транспорта", - сказал Максимов.

По данным властей, не все автобусы, оставшиеся без топлива, смогли переключиться на работу на бензине. Для доставки детей в школы в отдаленные микрорайоны Горно-Алтайска направлены автобусы. Известно, что неполадки связаны с неисправностью узла электроники.

"В настоящее время на объекте проводятся работы по устранению причин аварии, ремонт планируется завершить в ближайшее время", - ответил Максимов.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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