Дума на этой неделе может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за пытки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госдума может уже на этой неделе рассмотреть в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за применение пыток представителями власти. Об этом сообщил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин после заседания президиума фракции.

"Пять законопроектов, которые фракция, во-первых, включила в число приоритетных, во-вторых, мы будем настаивать на том, чтобы эти законопроекты были рассмотрены в приоритетном порядке именно на этой неделе <...> Мы намерены на этой неделе рассмотреть законопроект, который внесли наши коллеги по партии. Это законопроект, который усиливает ответственность за пытки", - сказал он журналистам в понедельник.

Авторами инициативы о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ усиливает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе совершенные с целью принуждения к даче показаний или запугивания.

Законопроект позволяет привлекать к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.