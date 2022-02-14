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Около 4 тыс. нарушений правил парковки выявили в Подмосковье через "Народного инспектора"

К административной ответственности с выплатой штрафа привлекли более 320 автовладельцев

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. нарушений правил парковки автомобилей зафиксировали в Московской области с начала года с помощью приложения "Народный инспектор". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

"С начала 2022 года с помощью приложения "Народный инспектор" в Московской области зафиксировано 3 969 случаев нарушения правил парковки. В том числе 1 802 факта - создание препятствия подъезду спецтехники к контейнерным площадкам (КП), 65 - парковка на детских игровых площадках (ДИП), остальные - в местах, предназначенных для зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что к административной ответственности с выплатой штрафа привлекли более 320 автовладельцев. Размер штрафа для граждан составляет 3-5 тыс. рублей, должностных и юрлиц - 5-30 тыс. рублей.

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