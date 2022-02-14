Абитуриенты ТУСУР получат до четырех баллов при поступлении за участие в кибертурнире

ТОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Абитуриенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) смогут получить от одного до четырех баллов в счет индивидуальных достижений при поступлении в 2022 году за участие в кибертурнире вуза, а также разряд в киберспорте. Об этом рассказал ТАСС председатель Томского отделения ФКС России Дмитрий Шульгин.

"Второй год подряд мы совместно с ТУСУРом проводим соревнования по киберспорту. Победители и участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ: 1 за участие, 2 за 3 место, 3 - за второе и 4 - за первое. В прошлом году проект был пилотный, в этом мы подписали официальное соглашение. В этом году расширена география участников - с Томской области до всей России и стран СНГ, а также занявшим призовые места автоматически будут присвоены киберспортивные разряды - 1-й за первое место, 2-й - за второе и третье, 3-й - за четвертое, пятое и шестое", - уточнил Шульгин.

Соревнования проводятся по пяти видам программ: FIFA, Dota 2 и CS:GO, а также мобильным играм Clash Royale и Brawl Stars. ТУСУР и областная федерация киберспорта подписали соглашение, согласно которому такие турниры станут ежегодными. В этом году соревнования пройдут удаленно и соберут, по прогнозу организаторов, не менее 1 000 участников. Призовой фонд турнира составит 100 тыс. рублей.

"На данный момент мне неизвестно, есть ли другие ВУЗы в России, которые добавляют баллы абитуриентам при поступлении в ВУЗ за участие в соревнованиях по киберспорту. В Томске - ТУСУР - первый ВУЗ, с которым мы уже второй год второй год подряд это делаем. В этом году дополнительно добавилась возможность получения спортивного разряда. Надеюсь, что следующим этапом для таких студентов станет выплачиваться дополнительная стипендия после поступления в ВУЗ" - добавил Шульгин.

В ближайшие годы число участников кибертурнира планируется увеличить.