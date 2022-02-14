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Пандемия COVID-19

Супруга наследника британского престола принца Чарльза заразилась коронавирусом

Источники агентства PA сообщили, что 74-летняя герцогиня Камилла ранее трижды делала прививку

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Супруга британского принца Чарльза, занимающего первое место в очереди престолонаследия, герцогиня Корнуоллская Камилла заразилась коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кларенс-хауса - официальной резиденции принца Уэльского.

"Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуоллская сдала положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции. Мы следуем правительственным предписаниям", - говорится в распространенном сообщении. Источники агентства PA также добавили, что 74-летняя герцогиня Камилла ранее трижды делала прививку от коронавируса.

10 февраля стало известно о том, что принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. В марте 2020 года наследник престола перенес COVID-19 в легкой форме. При этом СМИ информировали, что принц Чарльз незадолго до повторного заражения встречался со своей матерью королевой Великобритании Елизаветой II. По данным британской прессы, у 95-летнего монарха не было обнаружено симптомов коронавирусной инфекции.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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