Жители Подмосковья с 1 апреля получат льготу на оплату ЖКУ в автоматическом режиме

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Льготные категории граждан Московской области с 1 апреля смогут получать льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг без сбора документов. Для ее оформления нужно будет дать согласие на назначение компенсации на портале госусуг, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Мы продолжаем реализовать президентский проект "Социальное казначейство", и с 1 апреля в Подмосковье получить льготы на ЖКУ станет намного проще и удобней. Теперь при наступлении жизненного события - будь это многодетная семья, инвалидность, получение звания "Ветеран труда" - льгота по ЖКУ будет назначаться автоматически, то есть проактивно", - приводятся в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что льготы на ЖКУ в Подмосковье получают свыше 2 млн человек, среди них ветераны, многодетные, инвалиды, пенсионеры и другие льготные категории. Размер компенсации зависит от льготной категории и составляет от 30% до 100%.

"Льготнику в личный кабинет на портале госуслуг придет предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие и льгота ему назначается автоматически. Не нужно собирать документы и доказывать свое право на льготу, все просто и удобно", - добавила Каклюгина.