МВД предлагает начать контролировать поднадзорных с помощью систем распознавания лиц

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. МВД России предлагает разработать правовые основания для использования систем распознавания лиц в целях контроля за поднадзорными. Об этом сообщила представитель МВД России Лариса Плотникова.

"Министерством прорабатываются законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. Нами предлагается закрепление правовых оснований для использования информационных систем с опознаванием лиц в целях осуществления контроля за поднадзорными и их розыска", - сказала она в Госдуме в понедельник.

Она отметила, что самая большая проблема - это преступность в отношении несовершеннолетних. "В целом [за год] от криминальных посягательств пострадали более 112 тыс. детей. Не сокращается количество уголовно-наказуемых деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних, рост составляет порядка 7%. Нами ежегодно наращивается число взятых под административный надзор лиц, ранее судимых, которые отбыли наказания за такие преступления. По состоянию на начало текущего года под административным надзором в органах внутренних дел находилось свыше 117 тысяч таких лиц", - сказала она.