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ОНФ проверит центры паллиативной помощи в Подмосковье

По результатам проверки подготовят рекомендации для повышения эффективности работы паллиативных медучреждений

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет аудит медучреждений Московской области по паллиативной помощи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба движения.

"Команда и эксперты проекта "Регион заботы" (социальный проект ОНФ по защите прав и свобод уязвимых групп граждан - прим. ТАСС) в течение трех последующих недель посетят 15 медицинских организаций Подмосковья. Они изучат работу стационаров и выездных патронажных служб, медицинскую документацию, а также проанализируют, как выстроен процесс маршрутизации нуждающихся в помощи пациентов. Особое внимание проект уделит обеспеченности отделений наркотическими и психотропными препаратами, способными помочь паллиативным пациентам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эксперты оценят систему подбора препаратов, разнообразие и эффективность схем обезболивания. Также планируется проверить, как в центрах организован досуг, обеспечен уровень бытового комфорта, есть ли психологическая поддержка для пациентов и их близких.

Первый аудит состоится в среду в паллиативном отделении Балашихинской областной больницы. После завершения проверки команда "Региона заботы" подготовит список рекомендаций, направленных на создание эффективной и качественной системы паллиативной помощи.

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Медицина
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