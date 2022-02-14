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Пандемия COVID-19

Литва продолжит делиться вакциной от коронавируса с нуждающимися в ней странами

Страна сможет менять тип заказанной вакцины, если будут выпускаться новые модификации

ВИЛЬНЮС, 14 февраля. /ТАСС/. Литва и впредь намерена передавать часть заказанной вакцины от коронавируса в качестве гуманитарной помощи странам, которые испытывают ее нехватку. Об этом в понедельник заявил журналистам министр здравоохранения Арунас Дулькис.

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"Как отметила Всемирная организация здравоохранения, в мире ощущается дефицит вакцины. Мы продолжим делиться ею со странами, где препаратов не хватает", - сказал он.

По словам Дулькиса, Литва сможет менять тип заказанной вакцины, если будут выпускаться новые модификации. "Согласно некоторым договоренностям, можно получать обновленную вакцину, если такая будет появляться", - заявил он.

В понедельник кабинет министров балтийской республики принял решение передать Украине 225,6 тыс. доз препарата производства компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. Ранее Литва в качестве гуманитарной помощи направила 1,6 млн доз вакцины Армении, Вьетнаму, Грузии, Индонезии, Латвии, Молдавии, Норвегии, Таджикистану, а также Тайваню.

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ЛитваПандемия COVID-19
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