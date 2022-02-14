В Думу внесли законопроект, гарантирующий защиту от пыток при переводе между камерами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму законопроект, направленный на искоренение пыток в исправительных учреждениях, который определяет порядок перевода подозреваемых и осужденных из одной камеры в другую. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Предлагается в законе "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" дополнить статью 33 о раздельном размещении в камерах новой частью "Перевод подозреваемых, обвиняемых и осужденных". Законопроектом устанавливается, что после размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных их перевод для дальнейшего содержания в другую камеру производится на основании мотивированного постановления начальника места содержания под стражей. При этом копия данного постановления выдается содержащемуся под стражей лицу, его защитнику, представителю или члену общественной наблюдательной комиссии на основании заявления от указанных лиц.

Согласно новелле, список содержащихся в камерах подозреваемых, обвиняемых и осужденных подлежит хранению не менее 10 лет, а сведения о лицах, содержащихся в камерах совместно с подозреваемым или осужденным, не могут быть засекречены и должны предоставляется содержащемуся под стражей лицу, его защитнику, представителю или члену общественной наблюдательной комиссии на основании заявления от указанных лиц.

"Данная поправка послужит искоренению пыток в исправительных учреждениях, так как зачастую пытки осуществляются с молчаливого согласия или с ведома должностных лиц в камерах лицами, содержащимися вместе с потерпевшим. Существующая практика показывает, что найти такого сокамерника практически не представляется возможным, так как оперативная часть исправительных учреждений произвольно и бесконтрольно перемещает заключенных или подозреваемых, при этом засекречивая их состав в камерах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, статью 24 (медико-санитарное обеспечение) предлагается дополнить нормой, устанавливающей трехдневный срок выдачи копии заключения о медицинском освидетельствовании в случае получения заключенным, подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время срок выдачи такого документа не установлен законодательством, "вследствие чего сотрудники указанных органов неделями, а иногда даже месяцами не выдают результаты [медосвидетельствования], что позволяет скрыть следы побоев, пыток либо истязаний". "Конкретизация срока выдачи медицинского освидетельствования позволит решить данную проблему", - говорится в документе. Инициатива подготовлена по результатам деятельности рабочей группы по разработке законопроекта об ужесточении наказания за пытки.

20 декабря главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Думу законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение.