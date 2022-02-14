Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 155%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю более 76 тыс. случаев ОРВИ в Свердловской области, что на 155,1% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону в понедельник.

"В Свердловской области за неделю с 7 по 13 февраля 2022 года зарегистрирован 76 421 случай ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 155,1%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в структуре заболевших 27% составляют дети, максимальный уровень заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 0 до 2 лет. Заболеваемость выше среднеобластного показателя в 1,5 раза и более выявлена в городских округах: Сухой Лог, Нижняя Салда, Дегтярск, Первоуральск, Ревда, Богданович, Полевской, Артинский и Сысертский.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано более 26 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 59%.