Все зеленые зоны Сочи поставят на кадастровый учет до конца 2022 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти намерены поставить на кадастровый учет все зеленые зоны Сочи до конца 2022 года, сообщает администрация города в понедельник.

"Все зеленые зоны Сочи в течение 2022 года поставят на кадастровый учет. Такое поручение дал Вениамин Кондратьев на заседании общественного градостроительного совета по обсуждению нового Генплана курорта", - говорится в опубликованном сообщении.

По предварительным данным переписи, количество жителей Сочи увеличилось на 300 тыс. человек, сейчас население города порядка 720 тыс. жителей. При этом ежегодно курорт принимает около 7 млн туристов.

"Сочи - самый протяженный город России с широкой прибрежной зоной. Он должен продолжать развитие, как один из лучших мировых курортов. В то же время здесь должно быть комфортно жить. Важный вопрос - формирование зеленого каркаса. Благоустроенных парков и ухоженных скверов должно быть больше - не только в центре города, но и в отдаленных микрорайонах. Все зеленые зоны необходимо в течение года поставить на кадастровый учет, как объекты рекреации", - приводятся в сообщении слова Вениамина Кондратьева.

Губернатор отметил, что в Генплане должны быть учтены ограничения строительства в 500-метровой прибрежной зоне - там могут быть только гостиницы, но не высотки. Уникальный исторический центр должен быть сохранен, а границы его - утверждены градостроительным документом.

Ранее ТАСС сообщал, что новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года.