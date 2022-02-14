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Пандемия COVID-19

Объем коечного фонда нарастили на Алтае из-за роста заболеваемости коронавирусом

Количество коек увеличили почти на 7%

ТАСС, 14 февраля. Объем коечного фонда вновь увеличили в Республике Алтай в условиях роста заболеваемости на 20% за минувшую неделю, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов по итогам заседания оперативного штаба в понедельник. Количество коек увеличили почти на 7% - до 470.

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"За прошедшую неделю рост заболеваемости составил 21% - заболели 1 407 человек. В регионе вновь увеличен коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19. В настоящее время действуют шесть моногоспиталей, в которых развернуто 470 коек. Фиксируется заболеваемость как штаммом "омикрон", так и "дельта", поэтому показатели госпитализации пока существенно не снижаются", - сказал Максимов.

Он уточнил, что 14 февраля в школах Горно-Алтайска завершился дистанционный период обучения. При этом решением оперштаба еще на неделю продлили формат дистанционного обучения для учреждений дополнительного образования на территории всего региона.

С начала пандемии в республике коронавирус подтвердили у 29 338 человек. В регионе полностью вакцинировались 115 488 жителей. За весь период исследовали почти 400 тыс. проб на коронавирус, из них более 10 тыс. - за минувшую неделю.

К началу минувшей недели в регионе нарастили коечный фонд - до 440 мест в пяти моногоспиталях. В конце января школы Горно-Алтайска перевели на дистанционный формат обучения. На карантин закрыли Горно-Алтайский педагогический колледж, Майминский сельскохозяйственный техникум, аграрный колледж Горно-Алтайского госуниверситета, школы в Чемале и Акташе.

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