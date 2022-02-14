Следователи за пять лет направили в суды более 20 дел, связанных с "группами смерти"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 20 уголовных дел, связанных с подростковыми "группами смерти", направили следователи в суды за пять лет. Об этом сообщил руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Виктор Свечинов.

"С 2017 года более 20 дел, которые были связаны с так называемыми группами смерти, было направлено нашими следователями в суд" - сказал он в Госдуме.

По его словам, в минувшем году в суды направлены уголовные дела в отношении 11 тыс. несовершеннолетних, 4 тыс. из них избежали наказания из-за возраста. Свечинов отметил, что по его мнению, необходимо подростков вовлекать во внеурочную деятельность и позволить законно зарабатывать деньги.