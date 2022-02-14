В Ивановской области разрешат проводить концерты с 1 марта

ИВАНОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ивановской области приняли решение о смягчении антиковидных ограничений. С 1 марта разрешат проводить концерты в учреждениях культуры, с 1 мая откроется туристическая навигация теплоходов по Волге. Об этом в понедельник на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Он добавил, что в ближайшее время будет принято решение о возобновлении шоп-туров.

"С 1 марта будут разрешены концерты с соблюдением действующих регламентов в учреждениях культуры. Единовременная посадка зрителей будет разрешена при 50% заполняемости залов. С 1 мая в Ивановской области откроется туристическая навигация теплоходов по Волге", - сообщил Фокин, отметив, что принятое решение позволит туристическим компаниям заранее подготовиться к новому сезону.

По словам Фокина, подобное решение принято в связи со стабилизацией эпидситуации в регионе. "По итогам недели фиксируем снижение заболеваемости пневмонией на 4,6%, также снижается число госпитализаций. На 19% регистрируем снижение вызова врача на дом. При этом количество вызовов скорой помощи стабилизировалось и на протяжении уже трех недель держится на уровне 1,2 тыс. в сутки", - сообщил глава департамента здравоохранения региона.