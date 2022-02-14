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МВД предлагает запретить поднадзорным использовать интернет

Представитель ведомства Лариса Плотникова ранее сообщила, что МВД предлагает наделить министерство правовыми основаниями для использования систем распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. МВД России прорабатывает вопросы по введению запрета на использование интернета для поднадзорных лиц. Об этом, выступая в Госдуме, сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова.

"Министерство приступило к проработке вопроса введения обязательных дополнительных ограничений для поднадзорных лиц, например, установление запрета на использование сети Интернет", - сказала она.

Ранее она также сообщила, что МВД предлагает наделить министерство правовыми основаниями для использования систем распознавания лиц для контроля за поднадзорными и их розыска. По словам Плотниковой, ведомством ежегодно наращивается число взятых под административный надзор лиц, которые были ранее судимы.

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