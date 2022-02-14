Штамм "дельта" подтверждается у 40% заразившихся коронавирусом в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Штамм коронавируса "дельта" регистрируется в 40% случаев среди заболевших коронавирусом жителей регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в аппарате полномочного представителя президента в округе Владимира Якушева.

"По оценке Роспотребнадзора, в регионах продолжает циркулировать штамм "дельта". На него приходится порядка 40% заражений, что является фактором риска особенно для невакцинированных и ранее не болевших пациентов, у которых наиболее высокий риск госпитализаций", - сказали в аппарате.

В полпредстве добавили, что всего в округе развернуто 15 986 коек, из них 12,3% свободны. В среднем в округе выполняют 863 теста на 100 тыс. населения при плановом показателе в 300 тестов на 100 тыс. населения. Особенностью текущего эпидпериода является слияние двух эпидпорогов по коронавирусу и ОРВИ, что накладывает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, особенно на амбулаторное звено.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в УрФО за всю пандемию зарегистрировали 990 633 случая заражения коронавирусом, выздоровели 703 722 человека, умерли 24 974 человека.