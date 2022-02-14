В Петербурге началась реставрация особняка Румянцева на Английской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Реставрация фасада особняка Румянцева на Английской набережной началась в Петербурге. Последний раз ремонтные работы проводились в здании 20 лет назад, сообщили в понедельник в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"В настоящее время на фасаде особняка Румянцева возводятся строительные леса. В ходе реставрации будут выполнены штукатурные работы, окраска фасада, укреплены лепные декоративные элементы, проведена реставрация барельефа "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", столярных заполнений фасада, чугунного ограждения балкона, гранитного цоколя. Также будут выполнены работы по расчистке и золочению надписи "На благое просвещение". Завершить работы планируется к середине октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Особняк построили в 1740-х годах, как предполагают некоторые историки, князьями Голицыными. Граф Румянцев приобрел дом лишь в 1802 году. В 1824 году архитектор Глинка по заказу Румянцева оформил здание мощным, выдвинутым вперед 12-колонным портиком. В тимпане фронтона был помещен горельеф "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", выполненный скульптором Мартосом. В 1826 году Румянцев умер. Перед смертью он поручил младшему брату перестроить особняк со всеми его коллекциями под музей. 28 мая 1831 года здесь открылся первый в России частный публичный музей.