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Пандемия COVID-19

В Крыму из-за заболеваемости закрыли девять школ

В республике также 206 классов перевели на удаленку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма из-за роста заболеваемости закрыли на карантин девять школ и перевели на дистанционное обучение 206 классов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минобразования Крыма.

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"Закрыто девять школ: одна - из-за ковида, восемь - из-за ОРВИ. Учащиеся 206 классов в 67 общеобразовательных организациях переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, из них четыре класса в четырех школах - по COVID-19 и 202 класса в 63 школах - по ОРВИ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что закрыты два дошкольных учреждения и 46 дошкольных групп.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили 143 773 положительных на COVID-19 тестов. За истекшие сутки госпитализировали 158 пациентов, за все время на стационарном лечении находился 53 701 человек. Число выздоровевших в регионе за сутки увеличилось на 384, до 130 042.

В Крыму из-за пандемии действуют ограничения, включая требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, а также режим самоизоляции для людей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания. Кроме того, при заселении в отели и санатории либо при посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты. В республике приостановили проведение профилактических медосмотров, проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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